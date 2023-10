Reggio Calabria – La Sugar Artist Lucia Valentina Passaniti vince il “Puglia Cake Festival”

La reggina Lucia Valentina Passaniti vince il “Puglia Cake festival 2023” con l’opera “Oriental Melody”, bellissima composizione scultorea eseguita in pasta di zucchero modellabile, cioccolato plastico, gum paste, pasta da copertura e colori edibili.

Un primo posto meritatissimo per Lu’ (così è conosciuta nell’ambiente) che ha partecipato alla competizione internazionale di artisti dello Sugar Art (categoria professionisti) svoltasi nei giorni scorsi a Trani.

Una passione davvero travolgente quella della Sugar Artist che, in ogni sua creazione, lascia trasparire la bellezza, l’emozione, il gusto, la dovizia dei particolari ma, soprattutto, la sua anima bella e dolce di mamma e donna che, nonostante le vicissitudini quotidiane, ha sempre trovato il coraggio e la forza di rimettersi in gioco.

“Puglia Cake festival è un evento organizzato grazie alla meticolosità e attenzione di Annalisa Sillavato che, da anni, riunisce grandi professionisti del settore abbinando alle delizie della pasticceria, l’arte dello zucchero che assume forme e colori donando delizia agli occhi e allo spirito. Una kermesse che punta non solo a sensibilizzare il pubblico alla lotta contro i tumori e, quest’ anno, si è tinto di rosa per il mese di Ottobre ma anche, instaura importanti collaborazioni internazionali. La mia composizione scultorea “Polifemo – l’inganno di Ulisse” sarà candidata a Birmingham assieme alle tre opere di artisti internazionali – aggiunge la sugar artist -. Per quanto riguarda invece, la composizione scultorea “Oriental Melody”, ispirata alla straordinaria opera d’arte di William Stephen Coleman, si basa su due blocchi dove il primo pannello ritrae il paesaggio con la tecnica del painting con colori edibili e un basso rilievo che crea la prospettiva del giardino che si trova alle spalle dell’odalisca”.



Lucia, mamma a tempo pieno di tre splendidi figli, ha iniziato il suo percorso artistico nel mondo dello Sugar Art nel 2018 grazie a diverse collaborazioni nazionali ma, già dal 2013, da autodidatta talentuosa ha cominciato a creare torte artistiche per parenti ed amici.

Si avvicina all’arte dello zucchero in un momento molto particolare della propria vita e quando tocca il fondo capisce che “ci si deve spingengere verso la salita e si ritrovano le forze”.

“Non pensavo assolutamente di vincere, è un risultato inaspettato che mi dà molta carica: sto anche ricevendo tanti messaggi ed apprezzamenti per il mio lavoro – conclude Lucia –. Ormai, sono passati anni e lo Sugar Art è per me, un posto felice, una sorta di giardino segreto fatto di poche persone che sanno comprendere ed apprezzare la semplicità, la sensibilità. Un posto lontano da ogni insidia, pulito dove regna sovrano il senso dell’arte e dei buoni sentimenti”.

Tutte le opere della Passaniti sono frutto di un lavoro minuzioso, attento, ricco di dettagli che sprigiona un senso di leggerezza e fascino che ammalia lo spettatore lasciando scorgere al contempo, tutto il potere di una professionista che ha ancora tanto da raccontare e fare.