Reggio Calabria – I.C. Carducci – V. da Feltre torna a Fiera Didacta Sicilia per investire sulla formazione e l’innovazione

Una folta rappresentanza dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria, guidata dal Dirigente Scolastico Sonia Barberi, ha partecipato alla seconda edizione siciliana della Fiera Didacta Italia, il più importante evento dedicato all’innovazione didattica organizzato da Fiera Didacta Italia con la collaborazione della Regione Siciliana.

L’evento ha fatto registrare il boom di presenze, oltre novemila, quasi il 30% in più rispetto alla prima edizione. Dirigenti scolastici, docenti, professionisti del settore e addetti ai lavori hanno visitato gli stand delle quasi duecento aziende presenti in circa 22 mila metri quadrati dei quattro padiglioni di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania, partecipando ad incontri, workshop, seminari su importanti temi legati all’istruzione e alla formazione professionale. Una “tre giorni” di approfondimento e aggiornamento alla quale l’istituto comprensivo “Carducci – V. da Feltre” non ha voluto mancare. E’ stata l’occasione per i docenti di incontrare eccellenze del settore e acquisire importanti esperienze, specie nell’ambito dell’innovazione tecnologica. Una scuola impegnata a costruire il futuro dei suoi alunni, con una formazione al passo con i tempi, dai bambini dell’Infanzia e della Primaria, agli studenti della secondaria di Primo Grado.

L’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore.

“Abbiamo deciso di confermare la nostra presenza all’evento – ha dichiarato il dirigente scolastico dell’I.C. “Carducci – V. Da Feltre” prof.ssa Sonia Barberi – perché rappresenta un’importante occasione per valutare e approfondire gli elementi dell’innovazione didattica. Quest’anno i nostri docenti hanno partecipato in gran numero, in rappresentanza dei tre ordini di scuola, prendendo parte attivamente agli eventi formativi della fiera, tra seminari, convegni, stand e workshop immersivi “.