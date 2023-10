Reggio Calabria – Avviati i lavori per il completamento di Corso Matteotti (via Marina alta), previste modifiche alla circolazione

Verranno avviati a partire da oggi lunedì 2 ottobre 2023 i lavori per il completamento del restyling dell’asfalto stradale sul Corso Matteotti (via marina alta) di Reggio Calabria.

A tal proposito l’Amministrazione comunale, attraverso una nota dell’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese, ha comunicato tramite ordinanza ed apposizione della cartellonistica, l’interdizione al transito veicolare ed il divieto di sosta sul Corso Matteotti nel tratto compreso tra via Lemos e via Caridi, in via Monsignor Paolo Giunta, nel tratto compreso tra via dei Correttori e Corso Matteotti, e l’istituzione del doppio senso di circolazione sul Lungomare Italo Falcomatà nel tratto compreso tra via Giovanbattista Mori e via Andrea Caridi. Contestualmente è stato disposto il percorso alternativo per i mezzi Atam. L’Amministrazione ha già disposto la realizzazione della segnaletica orizzontale su tutto il Corso Matteotti al termine dell’ultimo intervento di apposizione del tappetino bituminoso.

“Ci scusiamo per il disagio che l’interdizione al transito veicolare potrà provocare – ha affermato l’Assessore Rocco Albanese – ma chiediamo ancora qualche giorno di pazienza per l’ultimo step che i lavori richiedono. Un ringraziamento ai tecnici impegnati anche in questa tranche di interventi che, una volta ultimati, ci consegneranno l’intero Corso Matteotti come strada rinnovata e sicura”.