Presentazione Viola Basket, Versace: “Costruire insieme il futuro della pallacanestro reggina. Su Pianeta Viola si avvicina ultimazione dei lavori”

«Era giusto essere qui non solo per manifestare la vicinanza delle istituzioni alla Pallacanestro Viola, ma per provare ad immaginare, tutti insieme, un futuro diverso». E’ quanto ha affermato il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, a margine della presentazione del roster neroarancio nella sala Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio.

«Bisogna fare ancora tanto – ha aggiunto – per quello che rappresenta questa società da un punto di vista storico e per la passione che è sempre riuscita a trasmettere alla città, anche in momenti particolarmente difficili. Oggi, per l’impegno dimostrato, la Viola è ancora di più un motivo di orgoglio e di riscatto. Noi siamo sempre stati al suo fianco e continueremo a farlo. Il nostro lavoro sarà quello di favorire l’incontro tra la società e nuovi imprenditori che possano investire, in maniera sana, nello sport, ma soprattutto in realtà così importanti».

Per quanto riguarda l’ultimazione dei lavori al Pianeta Viola di Modena, il sindaco metropolitano facente funzioni ha detto che «si sta completando il progetto di ristrutturazione della parte impiantistica, la più complessa e consistente». «Una volta finito questo aspetto – ha spiegato Versace – procederemo in maniera spedita con la pubblicazione della manifestazione d’interesse e del bando per affidare un centro sportivo che è diventato il sogno dei tanti appassionati della pallacanestro e non solo. Questo impianto, infatti, potrebbe rappresentare un volano importante per tutto il movimento, come lo è stato il Sant’Agata per la Reggina».

Nel corso della manifestazione a Palazzo San Giorgio è intervenuto anche il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella, riconoscendo come, intorno alla Pallacanestro Viola, «si respiri un’aria di estrema positività». «La Viola – ha detto – è simbolo dello sport a Reggio Calabria, con i suoi 25 anni di Serie A giocati ad altissimi livelli e grazie a campioni planetari come Emanuel Ginobili, Hugo Sconochini e tantissimi altri. Ringrazio la società, nella persona del presidente Carmelo Laganà, che è riuscito a realizzare qualcosa di davvero spettacolare». «Come amministrazione siamo sempre vicini alla Viola – ha concluso Latella – e mi auguro che i cittadini ed i tifosi tornino a riempire gli spalti del PalaCalafiore di Pentimele».