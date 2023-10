Locri ricorda Fortugno, Palmenta: “Serve continuare a lavorare insieme per contrastare la criminalità”

“A diciotto anni da quell’efferato omicidio – ha poi aggiunto il rappresentante di Palazzo San Giorgio – è ancora necessario svolgere un attento e profondo lavoro educativo e formativo nei confronti delle giovani generazioni della nostra terra, affinché comprendano l’importanza della cultura del lavoro e del rispetto delle regole quali unici strumenti in grado di garantire loro un futuro di benessere”.

“Per questo – ha poi concluso Palmenta – è fondamentale essere qui oggi, a testimoniare l’impegno delle istituzioni del territorio per la piena affermazione dei principi di democrazia, libertà e soprattutto per sostenere il processo di affrancamento da ogni forma di malaffare. Reggio Calabria continuerà ad affiancare la famiglia Fortugno, in particolare l’onorevole Maria Grazia Laganà, i suoi figli e l’intera comunità locrese in questo percorso di riscatto che, ne sono certa, questo territorio riuscirà a portare a compimento”.

L’assessora comunale alla Legalità, Giuggi Palmenta, ha partecipato a Locri all’annuale cerimonia in ricordo di Francesco Fortugno, Vicepresidente del Consiglio regionale, assassinato dalla ‘ndrangheta il 16 ottobre del 2005. “L’esercizio della memoria, sia pur doveroso e irrinunciabile, da solo non basta. Serve continuare a lavorare insieme, ognuno per la propria parte perseguendo il fine ultimo che coincide con ciò che è buono, vero, giusto e bello, contro la criminalità e per l’affermazione dei principi di legalità, legalità che deve essere praticata quotidianamente, come stile di vita”. Queste le parole dell’assessora pronunciate a margine della commemorazione in ricordo di Franco Fortugno che, come ogni anno, vede protagonista la comunità di Locri.