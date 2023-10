Assemblea Rete M2A, Versace: “Macchina della formazione sia in grado di creare competenze ed intercettare opportunità”

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è intervenuto al tavolo di lavoro della Rete M2A, il primo sistema italiano che unisce istituti, scuole e aziende di settore con l’obiettivo di promuovere l’offerta formativa degli istituti tecnici/professionali e degli istituti tecnici superiori, con particolare riferimento alla produzione industriale.

Nella sala “Perri” di Palazzo Alvaro, oltre alla dirigente scolastica dell’Itt “Panella-Vallauri, Teresa Mannino, ed ai referenti di M2A, Imerio Chiappa e Anna Greco, erano presenti la vicepresidente della Regione, Giuseppina Princi, ed i rappresentanti delle associazioni degli industriali, di UnionCamere e dell’Università “Mediterranea”.

«Un’iniziativa lodevole», l’ha definita Versace descrivendo la rete M2A come «un’occasione da cogliere nel tentativo di realizzare una macchina della formazione in grado di creare competenze, possibilità ed opportunità seguendo quelle che sono le richieste del territorio».

«Bene sta facendo la dirigente del “Panella-Vallauri”, Teresa Mannino – ha continuato il sindaco facente funzioni – nel promuovere quello che ha descritto come un sogno, lo stesso portato avanti da università e Camera di commercio con attività simili e molto significative».

«Tuttavia – ha avvertito Versace – se non riusciamo a seguire gli indirizzi e gli stimoli che arrivano dal nostro tessuto economico, sociale e produttivo anche nel modo in cui interpretiamo le nostre scelte, quel sogno è destinato a rimanere tale. Sono queste le cose che dobbiamo provare a raccontare per trasmettere un’immagine positiva e propositiva dell’area metropolitana. Per offrire un senso più pratico e compiuto di quanto l’unione faccia la forza, basta guardare alla circostanza che, a Reggio Calabria, si stia realizzando, con l’impegno importante del Comune e di tutti gli attori che si muovono intorno ad una grande opera, il Waterfront che non è il sogno di un uomo soltanto, ma di un’intera comunità. Quando si muove un cantiere dovremmo essere tutti contenti, a prescindere da chi lo stia portando avanti. Ecco perché l’esempio virtuoso promosso da M2A e dalla dirigente Mannino deve essere una strada per cercare, ognuno per il proprio ruolo, di fare meglio».

Infine, parlando di scuola, Carmelo Versace si è soffermato sul Dimensionamento scolastico che, a breve, verrà discusso in Consiglio metropolitano e, quindi, proposto alla Regione Calabria: «Si può essere più o meno felici rispetto al risultato finale, ma, a conti fatti, deve sempre prevalere il buon senso che si traduce nel miglior percorso didattico e formativo da offrire ai nostri figli, dalla materna alla nostra università fino alla possibilità di trovare lavoro proprio in quelle aziende che stiamo provando a fare investire sul nostro territorio. Lo sento come un dovere per chi amministra e lo possiamo realizzare solo se tutti abbiamo lo stesso orizzonte davanti».