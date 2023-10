A Reggio Calabria il seminario “Cultura e salute. Nuovi modelli per il benessere della comunità”

Resiliente” del Comune di Reggio Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. L’incontro tematico è aperto agli enti del Terzo settore, ai cittadini e agli operatori del settore sociale e culturale che intendano approfondire strumenti e

modalità di welfare culturale attraverso esempi di nuove progettualità a carattere sociale, culturale e ricreativo sperimentate e realizzate nelle periferie urbane.

La cultura, in quanto esperienza di senso che agisce sulla dimensione cognitiva quanto su quella emozionale, è profondamente connessa allo sviluppoumano, alla fioritura delle persone e delle comunità. La pandemia di Covid19 ha fatto emergere la necessità di attivare nelle nostre comunità percorsi culturali e sociali di resilienza in grado generare un nuovo modello di benessere e salute.L’evento, moderato dal vice-presidente di “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Scorza, si svolgerà il prossimo sabato alle ore 18, presso Spazio Open in via Filippini a Reggio Calabria in collaborazione con “Città del sole edizioni”. Durante l’incontro sono previsti gli interventi degli esperti: Maria Daniela Rossi –cooperativa CISME, Denise Caruso – Centro per minori "Giovanni Paolo II e Antonella Cuzzocrea – editore di Città del sole edizioni.La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una e-mail info@calabriadietrolequinte.it L’iniziativa completa la programmazione che, in questi mesi, ha coinvolto la cittadinanza e le associazioni della città di Reggio Calabria attraverso spettacoli, interviste, questionari e incontri del progetto “New Theatre Training”.