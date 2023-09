Reggio Calabria, si vola sullo Stretto: tutto pronto per il Campionato Wing Foil FreeRide

Sport ma non solo.

Reggio Calabria si prepara ad accogliere i migliori atleti di Wing Foil Free Ride in Italia.

Dal 14 al 17 settembre in riva allo Stretto si terrà la terza tappa del Campionato Italiano Open Gran Prix 500.

Grazie allo storico Circolo Velico, organizzatore dell’evento, e al progetto della Regione ‘Calabria Straordinaria’ la città si appresta ad ospitare un evento di caratura nazionale che coinvolgerà decine e decine di campioni della disciplina di Wing Foil Free Ride.

“Siamo davvero contenti – spiega Fabio Colella, consigliere nazionale FIV – Si tratta di una nuova disciplina con un’imbarcazione speciale, simile al kitesurf ma senza cavi. Il foil è il futuro della vela, ormai anche le grandi barche a vela volano sull’acqua grazie ad un particolare sostegno in grado di produrre una spinta verticale e far sollevare in parte o quasi del tutto l’imbarcazione dall’acqua. In questo modo si riduce drasticamente la superficie a contatto dell’acqua e quindi la resistenza, con una notevole aumento della velocità”.

Sul lungomare di Reggio Calabria si potrà non solo assistere alle regate durante i tre giorni di evento ma anche provare le speciali ed innovative imbarcazioni Wing Foil, previa prenotazione sul sito www.circolovelicoreggio.it.

Presente all’evento, la prestigiosa Foil Academy Next Generation Powered by Luna Rossa che con i suoi Tecnici svolgerà attività in acqua con le imbarcazioni Waszp, Skeeta, IQFOIL e Wingfoil.

L’attività sarà aperta a tutti gli iscritti alla regata che avranno modo di provare anche le tre specialità foil.

Madrina della terza tappa del Campionato Italiano in riva allo Stretto Alessandra Sensini , ex velista italiana nonché donna con più medaglie olimpiche al mondo e campionessa olimpica di windsurf, dal 2017 vicepresidente del CONI.

Si parte la mattina di giovedì 14 settembre, all’altezza del lido Calajunco, con le attività della Foiling Academy FIV che, grazie ad Alessandra Sensini ed i tecnici dell’Academy faranno provare tutte le imbarcazioni foil.

Venerdì 15 partiranno i primi test di regata del Campionato con l’installazione della segreteria nei pressi del lido Calajunco e la conferenza stampa alle 15:30 in cui atleti e tecnici si presenteranno alla cittadinanza.

Evento nell’evento, l’esclusiva serata di venerdì 15 con la cerimonia di inaugurazione ‘Wing Foil Party – Dance in the wind’ prevista all’interno dei locali del Circolo Velico a partire dalle ore 20:00.

Sabato 16 settembre, a partire dalle ore 11:00 la prima giornata di regata che animerà il lungomare