Reggio Calabria – Rac e Reggio Bic insieme per una stagione da serie A

Reggio Bic e la Testata Giornalistica Reggioacanestro.it comunicano l’accordo di Media-Partnership per la stagione 2023-24.

Insomma, voliamo in Serie A, grazie alla massima espressione dello sport reggino e del Basket in Carrozzina.

E’ bello ritrovarsi e raccontare le gesta di un team, tutto da scoprire pronto a duellare, ad armi pari, con le super potenze del Basket in Carrozzina tricolore.

Le sfide della Reggio Bic saranno trasmesse sul canale YouTube del Club e sulla fanpage ufficiale di Rac.

Contenuti fotografici e multimediali, stanno, invece, già permeando le nostre pagine digitali.

Fortunato Serranò, componente basilare del progetto Rac a più di un decennio, sarà il “frontman” dedicato al progetto Reggio Bic.

“Siamo lieti di aver concluso una partnership così importante per la 4 stagione di serie A della Farmacia Pellicano’ RC BIC. Dopo 3 anni di “gavetta” finalmente potremo dare la visibilità mediatica che la Reggio Bic

merita – ha dichiarato Il Direttore Generale della Reggo Bic, Amelia Eva Cugliandro, già Delegata Fipic Calabria.

Il nostro volo su ReggioTv, canale 77, avvenuto durante la scorsa stagione sportiva ha permesso a chi non poteva presenziare alle partite di assistere allo spettacolo del basket in carrozzina.

Quest’ anno , grazie a Rac, daremo parola alle immagini che ci seguiranno “passo passo” in quello che si preannuncia un campionato pieno di sorprese. L’unica realtà di serie A della Calabria deve essere conosciuta e sostenuta da

tutti i calabresi, del settore e non.

Ancor oggi capita di apprendere che ci sono persone che non conoscono il basket in carrozzina, nonostante dal 2016 abbiamo cercato di accrescere in ogni modo la nostra visibilità anche con la realizzazione di eventi sportivi e sociali/culturali. Sono certa che questa collaborazione sarà determinante per cristallizzare nel settore sportivo calabrese il basket in carrozzina, permettendoci di far conoscere alla Calabria la nostra storia, fatta di vittorie in campo e fuori dal campo”.

Fa eco alla Reggio Bic,il Direttore di Rac,Giovanni Mafrici:”Innanzitutto mi preme ringraziare la Dirigenza della Reggio Bic, il Direttore Generale Amelia Eva Cugliandro e tutto lo staff per la grande attenzione rivolta nei nostri

confronti.

Siamo onorati di accogliere, tra le nostre pagine digitali un progetto così meritevole per far conoscere ancor di più il mondo del Basket in Carrozzina. Proveremo a dare il giusto spazio ad una realtà sana e vincente che, anno

dopo anno, ha saputo costruire tanto, con energia e sacrifici. Sarà bello vivere, canestro dopo canestro, questo volo in Serie A.”