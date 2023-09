Reggio Calabria – Pubblicate le graduatorie per l’accesso ai Nidi d’Infanzia comunali del Cedir, Gebbione e Archi

Sono state pubblicate sul portale istituzionale del Comune di Reggio Calabria le graduatorie definitive per le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia del Cedir, di Gebbione e di Archi. A darne notizia in una nota l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Demetrio Delfino che ha ringraziato gli uffici per aver provveduto al completamento della procedura amministrativa per l’avvio del servizio.

Le famiglie dei minori che risultano ammessi in graduatoria, dovranno accettare formalmente il posto offerto inviando entro il 24 Settembre 2023 tramite l’apposito modello di accettazione, reperibile sul portale dell’Ente, debitamente compilato, al seguente indirizzo di posta elettronica minori@pec.reggiocal.it.

La dichiarazione di accettazione è condizione indispensabile per la definitiva ammissione al nido. “In caso di mancata accettazione del posto offerto – è specificato dal Comune – l’utente sarà considerato rinunciatario al servizio con la conseguente esclusione dalla graduatoria. A tale utente non verranno, pertanto, successivamente offerti posti che a qualunque titolo si renderanno disponibili”.

“Diamo continuità – ha affermato l’Assessore Delfino – ad un servizio molto importante per la nostra città, la cui qualità viene certificata anno dopo anno grazie all’ottimo lavoro degli operatori ed all’attività di cura nei confronti dei bambini. Per lungo tempo la nostra città era rimasta sprovvista di questo servizio. Grazie al coraggio della nostra Amministrazione, durante la prima consiliatura del Sindaco Falcomatà, siamo riusciti con tanta fatica ad aprire ben tre asili, nonostante la carenza strutturale di risorse. OggiAggiungi un appuntamento per oggi l’attività procede in maniera proficua, con decine di bambini iscritti nei tre poli e tante famiglie che apprezzano il servizio. L’obiettivo è quello di vederlo crescere ancora, investendo sulla cura dell’infanzia e su uno strumento che costituisce un necessario supporto ai genitori che lavorano e che in questo modo sono certi di affidare i propri bambini alle mani sicure di operatori professionali, preparati ed attenti”.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili al seguente link: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/3784