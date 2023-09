Reggio Calabria – Lo studio di psicoterapia Ghenés presenta workshop e incontri di gruppo 2023-24

Il centro Ghenés nasce con l’obiettivo di promuovere nel Sud Italia una cultura del benessere declinata in

ogni aspetto dell’esistere (relazioni, lavoro, rapporto con sé, equilibrio psico – fisico, qualità di vita, crescita

personale e professionale). Sito a Reggio Calabria in pieno centro storico (via Zecca 7), lo studio è stato

fondato per consolidare la spontanea e sempre più intensa collaborazione che negli anni si era creata tra la

dottoressa Lucia Bruciafreddo, che da oltre 15 anni esercita la professione sul territorio tramite le attività di

psicoterapia individuale e di gruppo e l’organizzazione di eventi finalizzati a promuovere la crescita personale,

della collettività e una cultura del benessere, e le colleghe Giada Catalano e Angela Lombardo, psicologhe e

psicoterapeute. Ad unire le tre professioniste è la metodologia di lavoro fondata sullo stesso approccio

psicoterapeutico (Gestaltico integrato) e mission e valori della loro identità professionale.

Tramite gli strumenti della PSICOTERAPIA INDIVIDUALE, DI COPPIA, FAMILIARE e DI GRUPPO, lo studio

Ghenés crea percorsi finalizzati alla comprensione e al superamento dei sintomi del disagio psichico, alla

crescita personale e all’autorealizzazione.

In quest’ottica nascono i workshop e gli incontri di gruppo, un programma di 13 eventi che ci accompagnerà

fino all’estate prossima con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti esperienze di crescita personale e

relazionale, sostenerli nel superamento delle proprie difficoltà e connotare la loro vita di LEGGEREZZA,

BELLEZZA, SENSO.

Tra gli eventi in programma, particolare attenzione va rivolta allo storico appuntamento dello studio con le

due Maratone di gruppo residenziale (una natalizia, una estiva), specialità dello studio Ghenés che lo rende

punto di riferimento nel Sud Italia per questo tipo di eventi. Le maratone si svolgono in splendide località del

Meridione ed hanno dunque come obiettivo anche quello di promuovere il territorio e farne conoscere la

bellezza.

PROGRAMMA EVENTI 2023-2024:

1. 30/09/2023 h. 15,30 – 19,30

LE DEE E GLI DEI

Quali sono gli archetipi femminili e maschili dentro di te?

Condotto da Lucia Bruciafreddo

(Ispirato alle opere “Le dee dentro la donna” e “Gli dei dentro l’uomo” di J. S. Bolen)

2. 28/10/2023 h. 15,30 – 19,30

“L’AMORE (NON) È UN MITO”

Quali sono gli archetipi alla base delle tue relazioni amorose?

Condotto da Lucia Bruciafreddo

(Ispirato all’opera “L’amore (non) è un mito” di Michele Mezzanotte)

3. 25/11/2023 h. 15,30 – 19,30

“LE 5 FERITE E COME GUARIRLE”

Quali sono le maschere che hai indossato per lenire le tue ferite e come puoi liberartene?

Condotto da Angela Lombardo

(Ispirato all’opera “Le 5 ferite e come guarirle” di L. Bourbeau)

4. 23/12/2023 h. 15,30 – 19,30

CHRISTMAS BLUES

Come vivere serenamente uno dei periodi più prestazionali e, per alcuni di noi, tristi dell’anno?

Condotto da Giada Catalano

5. 27/01/2024 h. 15,30 – 19,30

“ASCOLTA IL TUO CORPO”

Come imparare a riconoscere e decifrare ciò che il corpo ci comunica con sintomi ed altri segnali?

Condotto da Lucia Bruciafreddo

(Ispirato all’opera “Ascolta il tuo corpo. Il tuo miglioreamicosulla Terra” di L. Bourbeau)

6. 24/02/2024 h. 15,30 – 19,30

POSTO AL SICURO

Come costruire un posto al sicuro dentro di te con l’EMDR e le tecniche immaginative?

Condotto da Angela Lombardo

7. 23/03/2023 h. 15,30 – 19,30

RISCRIVI LA TUA STORIA

È possibile trasformare e rielaborare i propri vissuti tramite la creatività e nuove narrazioni?

Condotto da Giada Catalano

8. 20/04/2024 h. 15,30 – 19,30

ASSERTIVITÀ

Come muoversi nella vita con uno stile orientato all’autonomia e al rispetto di sè e degli altri?

Condotto da Angela Lombardo

9. 25/05/2024 h. 15,30 – 19,30

COMUNICAZIONE EFFICACE

Ti piacerebbe imparare ad ascoltare gli altri e ad esprimerti efficacemente?

Condotto da Giada Catalano

10. 29/06/2024 h. 15,30 – 19,30

LA LEGGEREZZA

Come gestire lo stress?

Condotto da Giada Catalano

11. 27/07/2024 h. 15,30 – 19,30

VACANSIA

Come superare i sintomi dell’ansia e vivere un’estate serena?

Condotto da Angela Lombardo

MARATONE DI GRUPPO di Natale e dell’estate.

• 15-17/12/2023 Anima & Animus – Integrazione Cuore-Pelvi. Location: Gambarie d’Aspromonte

• 31/07-04/08/2024: tematica e location in programmazione

Per info e prenotazioni occorre compilare il form al seguente link

https://form.jotform.com/Bruciafreddo/workshopghenes

o telefonare al 342 032 42 93.