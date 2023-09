Reggio Calabria – La sinagoga ebraica di Bova Marina. Bellezza e spiritualità

“La sinagoga ebraica di Bova Marina. Bellezza e spiritualità” è il tema dell’interessante incontro in programma l’11 Settembre alle ore 17, presso il Museo e Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina.

L’evento moderato dalla giornalista Enza Cavallaro, sarà caratterizzato da una visita guidata del Parco del museo a cura della direttrice Elena Trunfio e da una partecipata tavola rotonda alla quale prenderanno parte il primo cittadino di Bova Marina Saverio Zavettieri, il direttore ad interim della Direzione regionale Musei Calabria Filippo Demma, il sovrintendente Abap Rc e VV Fabrizio Sudano, il referente Calabria comunità ebraica Roque Pugliese, il vice presidente Ucei con delega per il meridione Giulio Disegni e il funzionario archeologo Sabap Rc e VV Andrea Maria Gennaro.

“Nell’Area del Parco della Sinagoga di Bova Marina si svolgerà un evento importante in occasione della giornata della Cultura Europea e il comune di Bova Marina partecipa attivamente richiamando le sue radici greche, magno-greche ed ebraiche – afferma il sindaco Zavettieri -. La Calabria è fiera del proprio passato e non solo ama ricordarlo ma, con queste iniziative, vuole celebrare le civiltà e i popoli che ne hanno scolpito il volto. Il fil rouge dell’iniziativa è il tema della bellezza grazie alla quale i visitatori scopriranno un patrimonio culturale di notevole interesse storico, religioso, artistico, archeologico e architettonico della nostra terra.

L’obiettivo principale della “Giornata europea della Cultura Ebraica” – conclude il primo cittadino –

è quello di riscoprire le radici e le diverse culture e civiltà per trarre identità e forza ai fini della crescita sociale e culturale delle nostre Comunità”.