Reggio Calabria – Festa dell’Accoglienza vissuta all’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri”

Il 14 settembre, all’avvio del nuovo anno scolastico, si è svolta, in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri”, la Festa dell’Accoglienza che ha visto protagonisti gli alunni dei tre ordini di scuola, i quali si sono sentiti così parte integrante dell’ Istituzione. La festa dell’Accoglienza è stata inserita nell’ambito del percorso della Continuità verticale che si prefigge di rendere più sereno l’inserimento degli alunni e favorire il loro processo graduale di crescita nell’autonomia e nella stima di sé.

La Dirigente, avv. Simona Sapone, ha salutato affettuosamente i ragazzi augurando loro un buon anno scolastico da vivere con entusiasmo e gioia. Ai docenti ha augurato un buon cammino ricco di stimoli e sollecitazioni ricordando che il ruolo dell’insegnante implica una grande responsabilità educativa e formativa. Ha sottolineato, inoltre, l’importanza della scuola come luogo non solo dei saperi ma, soprattutto, come spazio di vita.

Nella scuola Primaria grande è stata l’emozione degli alunni e dei loro genitori nel trovarsi di fronte una coppia di trampolieri di “GiocoleReggio” che con giochi e musica hanno accolto, accompagnato e intrattenuto gli alunni nel naturale e delicato passaggio da un ordine di scuola all’altro. L’abbraccio rassicurante degli insegnanti pronti a raccogliere i piccoli alunni ha permesso a tutti e a ciascuno di partire per la nuova avventura.

Nella Scuola Secondaria I Grado gli alunni hanno vissuto un’esperienza nuova: nella speranza di un successo formativo ed educativo futuro hanno legato ad un filo i talenti di ognuno, simbolo di amicizia, di saperi e senso di appartenenza .

Viva è stata l’emozione di tanti genitori presenti a scuola che osservando i loro figli pensavano ad un nuovo passaggio da affrontare, ad un nuovo e importante cambiamento e ad un nuovo anno scolastico.

Speranza, fiducia, tenerezza da parte dei genitori si sono intrecciate a gioia e curiosità di coloro che sono pronti ad iniziare un nuovo viaggio formativo.