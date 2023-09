Reggio Calabria – “English is cool”: imprenditori a scuola d’inglese con Confcommercio

Con la formazione in lingua inglese per titolari e dipendenti, Confcommercio mette in campo uno strumento che affiancherà per i prossimi anni gli operatori del commercio, della ristorazione, dei servizi.

“English is cool” è un percorso strutturato in 10 incontri in presenza per un totale di 20 ore, con insegnanti madrelingua, nella centralissima sede Confcommercio di via Zecca. Praticamente a costo zero. 10 incontri che serviranno a trasferire ai nostri operatori gli strumenti di base per essere in condizione di accogliere il cliente straniero, fornire informazioni, rispondere adeguatamente alle richieste, descrivere il prodotto ed i servizi, utilizzare la terminologia del settore commerciale e turistico.

È il direttore Fabio Giubilo a illustrare il significato dell’iniziativa messa in campo da Confcommercio in collaborazione con Ih British School, importante riferimento del settore in Città, e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. “Abbiamo costruito il percorso “English is cool” – dice Giubilo – non immaginandolo come un semplice corso di formazione. Si tratta di un nuovo approccio culturale che da oggi mettiamo a disposizione dei nostri commercianti e che ci impegniamo a rendere normalità negli anni futuri.

Perché se le infrastrutture materiali come strade, aeroporto, porto sono ovviamente di vitale importanza affinché il potenziale turistico di Reggio venga fuori, così come la costruzione di un “prodotto” Reggio Calabria realmente competitivo, anche una “infrastruttura” immateriale di questo tipo è essenziale in una Città che, un giorno, dovrà diventare finalmente e veramente turistica. E sotto questo profilo, come sistema Confcommercio, sentiamo il dovere di impegnarci affinché i nostri imprenditori siano pronti, qualificati e propositivi”.