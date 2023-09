Occhiuto: “Quasi sicuramente galleria Limina non chiuderà, siamo ottimisti”

“Abbiamo lavorato intensamente in queste settimane, con un tavolo permanente tra Regione e Anas.

Sono molto felice perchè quasi sicuramente la galleria Limina non chiuderà, e così nessuna parte della Calabria rimarrà isolata.

La Regione, con il direttore generale Claudio Moroni, ha avanzato una proposta: mettere in sicurezza la galleria lasciandola aperta al transito dei veicoli.

Con questo schema ci saranno solo chiusure notturne e limitate: le ambulanze, invece, potranno sempre passare.

Abbiamo verificato questa possibilità con Anas, e questa nostra idea sembra praticabile.

Con l’impegno, la professionalità e l’abnegazione, anche le situazioni più complesse possono essere risolte. Siamo ottimisti”.