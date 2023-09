Occhiuto incontra Ryanair: “Presto novità per l’aeroporto di Reggio Calabria”

“A Bruxelles ho incontrato Jason McGuinness, CCO di Ryanair (con me nella foto) e Raymond Kelliher Director of Route development del vettore irlandese. La compagnia è estremamente interessata alla Calabria. Presto ci saranno novità per gli aeroporti di Reggio, Crotone e Lamezia”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.