L’Orchestra giovanile del Conservatorio Cilea diretta da Simone Genuini in concerto all’Atelier di Ateneo della “Mediterranea”

Al termine di una masterclass tenuta da Simone Genuini, circa 70 studenti del “Cilea” si esibiranno sotto la sua direzione in formazione sinfonica giovedì 7 settembre alle ore 18:30 all’Atelier di Ateneo della “Mediterranea”.

In programma l’Ouverture de “Il flauto magico” di Mozart, il 1° e 3° movimento della Prima sinfonia di Beethoven e quattro elaborazioni per orchestra: il balletto “De la bellezza le dovute lodi” di Monteverdi, il popolare “Jump Around”, la Marcia op. 99 di Prokofiev e il valzer dal balletto “La bella addormentata nel bosco” di Tchaikovsky.

I prossimi appuntamenti musicali del “Cilea” si concentreranno nella giornata di sabato 9 settembre in concomitanza con le Feste patronali: alle ore 18:30 il concerto del Sax Ensemble in Conservatorio con il famoso solista Federico Mondelci, alle 21:00 doppia esibizione sulla terrazza del MArRC e nel cortile dell’Arcivescovado con, rispettivamente, un concerto lirico e uno per ensemble d’archi.

“Invitare a Reggio personalità prestigiose del mondo musicale per incontrare i nostri studenti in attività didattiche e concertistiche è una tradizione che da anni il Conservatorio Cilea continua ai fini dell’ampliamento e della qualità dell’offerta formativa – afferma il direttore del Conservatorio, Francesco Romano – e sono grato al direttore della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Simone Genuini, per aver accettato il nostro invito. L’esperienza artistico-didattica da lui proposta ai nostri studenti è particolarmente ricca e prestigiosa. Un sentito ringraziamento al rettore dell’università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, per avere reso possibile il concerto finale concedendo l’utilizzo dell’ampio Atelier di Ateneo”.

Direttore d’orchestra e pianista, Simone Genuini è diplomato in Direzione d’Orchestra e in Pianoforte col massimo dei voti e la lode; ha inoltre conseguito i diplomi in Composizione, Musica corale, Direzione di Coro, Strumentazione per Banda. Ha studiato direzione d’orchestra perfezionandosi con i maestri Carlo Maria Giulini, Lu Jia, Daniele Gatti, Dorel Pascu. E’ stato direttore ospite delle seguenti orchestre: Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Bucarest, Orchestra di Stato della Città di Vidin, Orchestra Roma Sinfonietta, I Solisti Aquilani, Orchestra del Conservatorio di L’Aquila, del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Orchestra Giovanile di Fiesole, Orchestra “Benedetto Marcello”, Orchestra Prometeo di Roma. In veste di pianista, sia come solista che in formazioni da camera, si è esibito per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per la Filarmonica Umbra, RAI Radio 3, l’Accademia di Danimarca, per il ciclo “Concerti al Quirinale”. Numerosi i concerti effettuati in formazione di duo, trio, quartetto. Collabora con la Blue Note Chamber Orchestra, di cui è pianista solista, e con cui ha partecipato alla registrazione del primo CD. Parallelamente all’attività concertistica ha svolto numerose esperienze in ambito didattico, occupandosi di problematiche relative all’educazione musicale, nonché curando la formazione e dirigendo cori e orchestre giovanili.

E’ autore delle musiche di scena per le rappresentazioni teatrali Le tante parole di me, Cassandra, e La tempesta, di W. Shakespeare. Ha insegnato presso i Conservatori di Verona, Rodi Garganico; attualmente è docente presso il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia.