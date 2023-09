Il gruppo Corde Libere tra i finalisti di Sanremo Rock & Trend Festival

Il gruppo Corde Libere che tratta le musiche legate ai popoli della terra come il Sirtaki, la Rumba Flamenca, lo Choro Brasiliano, la Tammurriata, la Tarantella, le Serenate e tanti altri, è l’unico gruppo Reggino ad aver conquistato una doppia partecipazione all’ultima fase di due concorsi Sanremesi. Il primo e più importante è l’accesso alla finalissima del Sanremo Rock & Trend Festival nella categoria Trend e il secondo è l’accesso alla Finalissima del concorso Mamely Sanremo.

Unico gruppo ad aver avuto solo consensi positivi da parte dei giurati della fase Finale del 6 settembre (uno dei tanti “Siete un patrimonio da portare in giro per l’italia”) e durante la Finalissima del 9 settembre (Ray Heffernan, il musicista di Angels scritta con Robbie Williams, ha detto durante l’intervista del presentatore “Ho adorato le Corde Libere”).

L’obiettivo del gruppo Corde Libere è quello di parlare vari linguaggi musicali con l’intento di dimostrare che, nonostante la lingua parlata sia diversa, la Musica riesce a comunicare a chi ascolta la sfera emotiva presente in ognuno di noi. Il risultato è la presa di coscienza che non ci sono tanti popoli ma uno solo. La contaminazione musicale quindi, con queste premesse, risulta essere un arricchimento umano che può portare ad un avvicinamento e ad una comprensione maggiore tra le varie culture vicine o lontane.