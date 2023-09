A Reggio Calabria, tra cinema e fumetti, parte la terza edizione del Festival della Colonna Sonora

Il Festival della Colonna Sonora è ormai una realtà ben consolidata sul territorio calabrese, e non solo, a tal punto che, dopo il successo di pubblico registrato durante l’edizione estiva tra Reggio Calabria, Gerace, Parenti e Crotone, si sta già per alzare il sipario sulla terza stagione della rassegna che, dal 7 al 16 settembre, continuerà a celebrare il valore della musica per film.

Organizzata dall’associazione Skené Cultura in partnership con “M&R for social network”, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito del progetto Bella come il cinema, della Regione Calabria, del Comune di Reggio Calabria e dei partner SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – e ACMF – Associazione Compositori Musica per Film rappresentata dal Comitato Tecnico Scientifico composto da Pasquale Catalano, Riccardo Giagni e Alessandro Molinari -, la manifestazione culturale ideata e capitanata da Franco Eco e Alessandro Bagnato, rispettivamente direttore artistico e organizzativo, è in continua crescita.

Stavolta, infatti, il calendario di appuntamenti musicali che, in location suggestive della città di Reggio Calabria, coinvolgeranno artisti di alta qualità, grazie alla collaborazione con Fantastica, Fiera del Gioco e del Fumetto, sarà arricchito dall’esposizione dei lavori e dei disegni dal vivo di autori e studenti della Scuola del Fumetto di Reggio Calabria, coordinati dal prof. Pasquale Ferrara che terrà anche un workshop sui processi di creazione del fumetto e sulle tecniche di realizzazione.

Momenti che, nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 settembre, all’interno del Castello Aragonese, introdurranno il workshop “Il Mickey Mousing, ponte tra musica e movimento musicale” a cura del pianista Francesco Andrea Calabrese, il recital chitarristico “The sound of light” di Antonio Barresi, accompagnato dalle coreografie di Mariangela Bagnato, e il concerto “Il cinema sonoro” del flautista Alessandro Carere e della pianista Graziella Danieli.

Altra nuova quanto importante collaborazione è quella con il Centro Studi Musicals -The Sparkling Diamond che, venerdì 8 e sabato 9 settembre, sempre nella suggestiva fortezza reggina, proporrà “Peter Pan and the Beast Show”, ispirato ai celebri musical targati Disney.