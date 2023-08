Reggio Calabria – Minacce gravi a Marcianò, la condanna di Saccomanno

“Grave episodio in danno di Michele Marcianò, presidente del Consiglio Comunale di Calanna e componente del Cominato Provinciale della Lega. A seguito di un intervento, del tutto politico, sulle condizioni di abbandono di Catona, Archi, Gallico e Gebbione, nella sua qualità sia di presidente che di esponente della Lega per Salvini Premier, lo stesso è stato fatto oggetto di una pesante aggressione verbale, con minacce gravi da parte di un progettista e direttore dei lavori di un’opera che deve essere realizzata sul lungomare di Catona”.

Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno che aggiunge: “Prontamente, il presidente Marcianò ha denunciato i fatti alla competente Autorità Giudiziaria per la punizione di chi ha profferito nei suoi confronti delle frasi minacciose di morte. A Michele Marcianò, quindi, la piena vicinanza e solidarietà dell’intero partito della Lega, che condanna fortemente la condotta di tale professionista e chiede alle Forze dell’Ordine ed alla Magistratura indagini celeri, per evitare che episodi del genere possano riaccadere. Sicuramente, comportamenti del genere vanno immediatamente bloccati per non creare situazioni di disagio e di allontanamento, per come sta accadendo, dalla politica. Tutto il direttivo provinciale e il referente Franco Recupero, con l’intero partito, unitamente al Commissario Regionale Giacomo Francesco Saccomanno, si stringono accanto a Michele Marcianò e ribadiscono la necessità di una risposta celere e immediata da parte delle Autorità interessate”.