Reggio Calabria – La comicità di Gianluca Giugliarelli conquista il pubblico dello Stretto

Risate e tanti applausi per l’attore comico romano Gianluca Giugliarelli, ospite ieri sera alla rassegna “Musica e cabaret al Castello” nell’ambito della nona edizione del festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi”, ideata e prodotta dall’associazione “Calabria dietro le quinte – APS” con la direzione organizzativa di Giuseppe Mazzacuva, il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il partenariato del Comune di Reggio Calabria e il sostegno della Regione Calabria (avviso “Eventi culturali 2021” Pac 2014-2020 – azione 6.8.3).

Monologhi incalzanti che riprendono la storia d’amore con la ex moglie, il divorzio, la sua vita distrutta dalle spese che deve sostenere ma anche, battute esilaranti su una società contemporanea in chiave ironica, sono il fil rouge di un live che ha dato respiro ad una calda serata estiva.

Gianluca per più di un’ora, ipnotizza il pubblico reggino con storie vere che provocano risate liberatorie per esorcizzare nevrosi e fobie dell’odierna quotidianità.

“Mi piace tutto di Reggio Calabria, avete un mare bellissimo, cibo buonissimo e gente accogliente – afferma il comico di punta delle trasmissioni Zelig e Made in Sud -. Questi eventi ci permettono non solo di vedere straordinarie città del Sud ma anche, di poter testare i nostri repertori con un pubblico eterogeneo che ha voglia finalmente, di riprendersi la vita, le vecchie abitudini, di stare all’aperto o nei teatri senza avere più paura. Il lavoro che svolgono i ragazzi di Calabria dietro le quinte è pregevole e queste realtà devono essere aiutate, sostenute di più”.

E non finisce qui perché come sottolinea il presidente di” Calabria dietro le quinte”, Giuseppe Mazzacuva: “La nostra programmazione continua con lo spettacolo del 18 agosto che concluderà la rassegna estiva. Grande attesa per il concerto del gruppo internazionale romano “Ukus in fabula”.

Per info e prenotazioni: tel. 349.6236579 – whatsapp 3209778859 – info@calabriadietrolequinte.it – www.calabriadietrolequinte.it