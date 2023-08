Reggio Calabria, incidente stradale sull’A2: grave una bambina

Grave incidente nella mattinata di oggi lungo il tratto reggino dell’A2, all’interno di una galleria sulla corsia Sud direzione Reggio Calabria all’altezza dello svincolo di Scilla.

Per cause in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte almeno due auto, di cui una si è capovolta, ed una moto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, Vigili del Fuoco e 118.

Da quanto si apprende ad essere trasportata d’urgenza al Grande ospedale metropolitano è una bambina ricoverata adesso in rianimazione in gravi condizioni.