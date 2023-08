Reggio Calabria – Il 20 agosto il secondo memorial in onore di Sergio Fotia

ConSergio: domenica 20 agosto 2023, allo Sport Village Catona, il secondo memorial in onore di Sergio Fotia.

Ci ritroveremo tutti insieme per un momento di condivisione e ricordo.

L’evento avrà inizio alle 17:00 con un torneo di padel a cui seguirà un buffet con panino tradizionale e gelato. L’artista Francesco Violante realizzerà dei foulard pareo il cui ricavato andrà in beneficienza.

Ad accompagnare la serata saranno il dj Valter zappia e il gruppo musicale “picca dilli”.

Vi aspettiamo numerosi!