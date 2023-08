Reggio Calabria, circuiscono anziana e le sottraggono 400mila euro: indagati un’assistente sociale e il marito medico

I coniugi sono indagati – fatte salve le successive valutazioni in merito all’effettivo e definitivo accertamento delle responsabilità – per il reato ex art. 643 del Codice Penale perché, abusando delle rispettive posizioni e della condizione di vulnerabilità di una donna di 87 anni di Reggio Calabria, oggi 91enne, provata prima dalle malattie delle figlie e poi dal lutto per la perdita di una di loro, nonché sfruttandone il bisogno di assistenza una volta rimasta sola, avrebbero indotto l’anziana donna a compiere una serie di atti patrimoniali per sé pregiudizievoli, appropriandosi, nell’arco di circa due anni, di oltre 400 mila euro.