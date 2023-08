Reggio Calabria – Basket in carrozzina, Reggio Calabria Bic pronta alla nuova stagione

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione in casa Reggio Bic. Fervono gli ultimi preparativi per poi dare inizio agli annunci degli atleti riconfermati e dei nuovi innesti, ma anche svelare i nuovi sponsor e ingressi in staff tecnico. Sarà sicuramente una stagione tranquilla con voglia di far bene per la compagine reggina del Basket in carrozzina.

Coach Cugliandro commenta così: “Gli obiettivi per questa nuova stagione ormai alle porte non cambiano rispetto allo scorso anno, la Reggio Bic punta ad una permanenza in Serie A e – perché no? – ripetersi nel raggiungere i playoff”.

I reggini, con tanta umiltà (caratteristica, che li accompagna fin da sempre), proveranno a condurre una stagione volta alla salvezza, ma anche con un profilo certamente più “young” da quel che trapela al momento. Un roster che sarà composto da atleti più giovani, ma più “lungo” rispetto allo scorso anno, in cui si è visto un quintetto con 2 o 3 atleti con sicuramente più di esperienza nella massima categoria.

L’head coach ha proseguito: “Abbiamo deciso questa stagione di intraprendere un percorso in versione “young”, in modo da poter gettare le basi per il futuro, ma, soprattutto, pian piano crescere sempre di più con atleti che si possono consolidare qui e provare a dare ancor più visibilità alla nostra città tramite questo meraviglioso sport”.

La Reggio Bic è già a lavoro per portare altre figure all’interno dello staff tecnico, in modo da poter dar manforte allo staff attuale e nelle prossime settimane verranno fatti gli altri annunci dei nuovi innesti.

Ulteriore nota all’interno della compagine reggina è l’impegno che sosterrà Coach Cugliandro durante il ECMBC 2023 in quel di Sarajevo come Head Coach della Nazionale Bulgara. Si inizierà dal raduno a Samokov dal 1 al 4 Settembre, per poi spostarsi a Istanbul dal 5 al 10 settembre, dove si disputeranno varie amichevoli con squadre della Superleague locale, che è l’equivalente della Nostra Serie A. Si rientrerà a Sofia dal’ 11 al 17 settembre per rifinire il tutto in vista della partenza per Sarajevo, dove si disputeranno le gare ufficiali dal 18 al 24 settembre.