Reggio Calabria – A Catonateatro il Premio cinematografico Verso Sud

Domenica 20 Agosto all 21:15 torna a Catonateatro il Premio cinematografico Verso Sud dedicato alla memoria del critico Nicola Petrolino, storico direttore artistico del Festival del cinema mediterraneo all’Arena Alberto Neri di Catona giunto all’edizione numero 14.

La scelta quest’anno è ricaduta su una delle personalità più importanti del cinema italiano, il direttore della Distribuzione della Medusa Film Paolo Orlando, che presenterà La Stranezza di Roberto Andò, uno dei casi cinematografici dell’anno visto il successo di pubblico e critica. Orlando lavora in Medusa dal 2001, dove ha iniziato come buyer per Medusa Cinema, per poi passare alla distribuzione di Medusa Film come responsabile commerciale. Si forma all’Unical di Arcavacata in quella che è stata ed è una vera e propria fucina di giovani talenti per il mondo del cinema e del teatro in Calabria, grazie all’istituzione nei primi ‘90, allora in forma sperimentale, del DAMS (discipline arti, musica e spettacolo), laureandosi con una tesi su Stanley Kubrick con il compianto professore Marcello Walter Bruno, semiologo e critico, uno dei massimi esperti italiani del noto regista inglese. Luciano Pensabene della Polis Cultura, direttore artistico di Verso Sud, ha dunque voluto questo Premio a Orlando sia per la figura rilevante che rappresenta nel campo della distribuzione cinematografica in Italia che per le sue origini proprio legate alla nostra città, dov’è nato e vi è rimasto fino ai 7 anni.

Paolo Orlando vive e lavora a Roma. Dal 2019 condivide scelte e strategie con l’amministratore delegato di Medusa Giampaolo Letta. E’ lui a scegliere i film che vedremo visionando tantissime opere e partecipando ai maggiori festival tra i quali Cannes, Venezia, Berlino, Giffoni. Nata nel 1995, Medusa film si è posta stabilmente al vertice del mercato cinematografico italiano: i risultati ottenuti in tutte le stagioni dal 2001 (anno in cui arriva Orlando) ad oggi ne hanno consolidato il primato e la leadership. La linea editoriale di Medusa si focalizza su produzioni italiane che comprendono vari generi, dalle commedie ai film romantici, dai film comici a quelli di azione e, sempre più spesso, ad opere di autori affermati si affiancano proposte di giovani registi, cui Medusa riserva una particolare attenzione.

Dopo la premiazione la serata proseguirà come previsto con la proiezione del film La Stranezza di Roberto Andò con Toni Servillo e Ficarra e Picone. Vincitore del Nastro d’Argento come film dell’anno oltre a 4 David di Donatello, La Stranezza racconta di come Luigi Pirandello concepì il capolavoro I Sei personaggi in cerca d’autore, attraverso un viaggio di ritorno in Sicilia per il compleanno di Verga dove a causa della morte della sua balia entra in contatto con una compagnia amatoriale diretta da due becchini, da qui comincia a maturare quella stranezza che cambierà per sempre la storia del Teatro del 900’. Verso Sud sta registrando un grande successo in riva allo Stretto, con proiezioni sempre molto partecipate ed apprezzate. Il 22 Agosto sarà la volta di un altro appuntamento importante con Primadonna di Marta Savina, sul caso di Franca Viola, la donna che si ribellò per prima al matrimonio riparatore nella Sicilia degli anni ‘60 e trascinò in tribunale il suo stupratore aprendo così la strada all’emancipazione delle donne italiane del secondo dopoguerra e alla crescita civile del nostro Paese.