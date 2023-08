Reggio Bic, c’è un altro “come back”: è Anton Fikov

In casa Reggio Bic c’è un altro gradito ritorno, si tratta dell’atleta bulgaro Anton Fikov.

Fikov, per gli amici “Mamba”, soprannome che ricorda il compianto campione NBA Kobe Bryant, andrà così ad essere un altro tassello che si aggiunge alla composizione della rosa della stagione 23/24, con un punteggio di 3.5.

Per il bulgaro è la sua terza stagione a Reggio Calabria, dopo l’esperienza maturata lo scorso anno in quel di Battipaglia con i Crazy Ghost, che lo ha visto scendere in campo nel campionato di serie B, ma comunque allenarsi con la compagine reggina per tutta la settimana.

Va anche detto che Fikov è un atleta che milita in nazionale bulgara, anch’essa allenata da Coach Cugliandro, che perciò già a conoscenza delle doti dell’atleta.

Anton ha dichiarato: “ Le mie aspettative per questa stagione sono di migliorare la prestazione di Reggio rispetto alla scorsa stagione e di consolidare il nostro posto in campionato come una delle squadre di punta.

Credo che possiamo e che non vediamo l’ora di disputare una grande stagione”.

Ben Tornato Anton