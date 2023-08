Procedono i lavori per il nuovo impianto di illuminazione e l’efficientamento energetico dello Stadio Oreste Granillo

Stanno procedendo speditamente in queste settimane i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione e per l’efficientamento energetico dello Stadio Oreste Granillo, di proprietà del Comune di Reggio Calabria e sede delle gare casalinghe della Reggina 1914.

Nei giorni scorsi il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, insieme alla Rup dell’intervento Eleonora Megali ed al Direttore dei Lavori Antonio Principato, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, che saranno ultimati nei prossimi mesi, consentendo comunque, anche con l’intervento in corso, il normale svolgimento delle gare interne in vista della nuova stagione sportiva.

L’intervento di efficientamento energetico prevede la realizzazione di nuove strutture con maggiore luminosità ed un risparmio sui consumi e verrà condotto sul sistema di illuminazione del terreno di gioco, prevedendo dei proiettori a LED ad alta efficienza, dotati di driver che ne permettono la modulazione, consentendo di realizzare scenari d’illuminazione a differenti livelli d’illuminamento e quindi di consumi energetici. I lavori, con un investimento complessivo di circa 860 mila euro, prevedono dunque l’implementazione dell’impianto d’illuminazione dello stadio, con un conseguente miglioramento della visibilità durante le partite in notturna, determinando la garanzia dell’originaria classificazione dell’impianto.

Il Consigliere delegato Giovanni Latella ha espresso piena soddisfazione per il corretto svolgimento dei lavori. “Seguiamo con attenzione le vicende legate alla nostra squadra – ha spiegato – ma allo stesso tempo da istituzioni responsabili continuiamo a lavorare in modo da farci trovare pronti qualsiasi sia l’esito della vicenda giudiziaria che riguarda la società”.

“I lavori sul Granillo sono un segno dell’attenzione che l’Amministrazione comunale intende rivolgere all’ambito sportivo in generale e specificamente al calcio. Si tratta – ha spiegato ancora Latella – dell’ennesimo intervento che il Comune programma sullo Stadio, dopo i lavori sugli impianti di sicurezza, sulla videosorveglianza, sui sanitari, sul rinnovo dei seggiolini in tutti i settori. Il nostro auspicio è che la Reggina possa confermare la propria categoria, traguardo peraltro sudato ed ampiamente ottenuto sul campo, ed avviare serenamente la propria stagione sportiva per l’inizio delle partite in calendario che si svolgeranno in un impianto sportivo ancora più moderno e funzionale”.