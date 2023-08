A Casignana la presentazione del saggio “L’arcolaio delle fiabe. Il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari”

Si terrà mercoledì 9 agosto alle ore 19.00 – nella suggestiva cornice del Borgo Antico di Casignana, la presentazione del saggio, appena uscito, “L’arcolaio delle fiabe. Il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari” Oligo Editore.

L’evento, organizzato dal comune di Casignana con l’ausilio della Pro Loco di Casignana, fa parte della Rassegna culturale “Casignana Letteraria” terza edizione .

Ospite della serata lo scrittore, folklorista e mitologo Paolo Battistel che presenterà il suo ultimo libro moderato da Vincenzo Tavernese, vicesindaco del comune di Marina di Gioiosa Ionica e storico e Lidia Radici, docente senior di didattica dell’italiano SUPSI – Locarno.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Casignana, Rocco Celentano e dal presidente della Pro Loco di Casignana ETS, Rocco Romeo.

Introducono e dialogano con l’autore, il Senatore Franco Crinò, vicesindaco del comune di Casignana e Agata Mazzitelli, delegata alla cultura del comune di Casignana.

Scrittore e profondo conoscitore del mito e del folklore europeo, Paolo Battistel ci conduce nei recessi più profondi di quelle antiche narrazioni che noi siamo soliti chiamare “fiabe”. Storie sacre e arcaiche generate all’alba dell’umanità e apparentemente tanto semplici da sembrare a molti soltanto delle “storie per bambini”. Dietro al velo di moralità e censura, il canto della fiaba risveglia l’essenza più profonda dell’essere umano (dal bambino all’anziano) riscuotendolo dalla sua grigia opacità e facendolo rinascere a nuova vita.

In questo testo l’autore si concentra sulla figura della donna – nei suoi infiniti volti e funzioni – all’interno delle fiabe. Si viaggerà dalla dolce Rosaspina dal sonno incantato, verso principesse viziate, in fuga da un brutto ranocchio, fino a giungere a oscure dee e streghe come Baba-Jaga. Le fiabe ci incantano perché ritroviamo in esse i frammenti della nostra stessa anima, che prendono vita al suono magico delle parole “C’era una volta…”.

Paolo Battistel, docente e scrittore torinese, è laureato in filosofia e specializzato nello studio del mito e del folklore. Vanta numerose collaborazioni con testate giornalistiche e trasmissioni televisive nazionali (Mediaset) e locali. Tra le pubblicazioni, ricordiamo la raccolta di fiabe Lu Barban, il diavolo e le streghe, i saggi di storia e mitologia Il sangue di Caino, I figli di Lucifero e Il dio cornuto; il bestseller sullo studio della fiaba La vera origine delle fiabe. Gli ultimi frammenti di un mondo perduto; infine L’arcolaio delle fiabe. Il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari, uscito con Oligo Editore, è la sua ultima pubblicazione uscita il 16 giugno di quest’anno.