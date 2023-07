Sostegno alla terza età: il Comune di Reggio Calabria affida i primi tre “Alzheimer Cafè” pubblici

Il settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, guidato dall’Assessore Demetrio Delfino, ha dato avvio ai primi tre “Alzheimer Cafè” distribuiti in tre aree di prossimità del territorio reggino, al fine di poter garantire a tutta la cittadinanza l’accesso ad azioni finalizzate a sostenere e rafforzare le attività di prevenzione e il sostegno nei confronti dei pazienti con Alzheimer e dei loro familiari e caregiver.

In tal senso, l’Amministrazione comunale reggina, titolare di un finanziamento Regionale a valere sul Fondo Royalties, ha affidato la gestione del servizio ai tre organismi aggiudicatari, individuati in seguito a manifestazione d’interesse, per l’avvio di un processo di coprogettazione di interventi destinati al sostegno ed alla cura delle persone affette da Alzheimer, nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo di potenziare la rete dei servizi territoriali rivolti alle persone con eziopatogenesi di tipo neuro degenerativo, deterioramento cognitivo e sindromi demenziali, anche allo scopo di alleggerire il gravoso carico assistenziale delle famiglie nel contesto domestico.

La costituzione di servizi quali l’Alzheimer Cafè punta quindi a soddisfare i bisogni assistenziali della fascia di popolazione anziana che presenta una forma di decadimento cognitivo di grado lieve moderato, e che, vivendo ancora nel proprio domicilio, viene accudita dalla famiglia di appartenenza, mediante caregiver informali, quali familiari o assistenti privati, con il supporto di caregiver formali, quali operatori del sistema pubblico. L’intento primario è promuovere quindi il benessere psico-fisico-sociale e conseguentemente migliorare la qualità dell’anziano e del contesto familiare.

I tre organismi, l’Associazione Allegramente, l’Associazione A.N.F.F.A.S. e la cooperativa sociale Unireggio, hanno siglato la convenzione con l’Amministrazione, preliminare per l’avvio delle attività, e provvederanno nei prossimi giorni a pubblicizzarne l’avvio con avvisi e pubblicità rivolti alla cittadinanza per definire tutte le modalità di accesso.

L’Assessore alle Politiche Sociali Demetrio Delfino ha espresso soddisfazione per l’importante obiettivo raggiunto. “La firma delle convenzioni – ha affermato – costituisce quindi un nuovo importante passo in avanti sul piano del sostegno alle tante famiglie reggine che si trovano ad accudire una persona anziana che vive questa condizione patologia neurodegenerativa. Un ringraziamento quindi al Settore ed ai funzionari dell’Ente – ha aggiunto Delfino – che hanno operato per la realizzazione della procedura amministrativa, dando corpo alle linee di mandato, costruite in fase di programmazione secondo gli indirizzi del sindaco Falcomatà, oggi portate avanti dalla giunta con il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti. Un nuovo significativo obiettivo realizzato, che consentirà al nostro Comune di offrire un servizio innovativo che darà un sostegno sostanziale a tante persone che si trovano oggi in una condizione di disagio e difficoltà personale e familiare”.

Intanto venerdì 14 luglio alle ore 20.00, nell’area adiacente “Opera” di Tresoldi, sul Lungomare Italo Falcomatà, si terrà un dibattito di sensibilizzazione sulle tematiche relative all’alzheimer, promosso dall’associazione “L’Oro di Febea”.