Sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 96

Sbarco di migranti all’alba nel porto di Roccella Ionica, nella Locride.

Sono 96 e tutti uomini, venti dei quali minori non accompagnati ed erano a bordo di una barca a vela soccorsa ad oltre 50 miglia dalla costa dalla Guardia costiera di Roccella Ionica.

I migranti, in prevalenza di nazionalità egiziana, sarebbero partiti circa quattro giorni fa, secondo le prime testimonianze raccolte, da un porto della Turchia. Giunti in porto a bordo di una motovedetta sulla quale erano stati trasferiti sono stati accolti e temporaneamente ospitati, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, nella tensostruttura realizzata nell’area portuale.

Con quello di oggi salgono a 26 gli sbarchi di migranti registrati a Roccella Ionica dall’inizio del 2023, per un totale di 3.500 arrivi. (ANSA).