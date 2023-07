Roccella Summer Festival, Emis Killa in concerto il 5 agosto

Dopo l’apertura con gli Articolo 31, il Roccella Summer Festival, la rassegna di spettacolo dal vivo più importante dell’estate calabrese, entrerà nel vivo della programmazione con l’atteso concerto, in esclusiva regionale, di Emis Killa.

Al secolo Emiliano Rudolf Giambelli, Emis killa si esibirà il 5 agosto al Teatro al Castello per presentare il suo nuovo album “Effetto Notte”, uscito lo scorso maggio. Sembrano lontani i tempi di quando, nel 2007, ad appena 18 anni, partecipa al concorso “Tecniche perfette”, dove vince il titolo di campione italiano di freestyle. Inizia a pubblicare i primi lavori, “Keta music” (2009), “Champagne e spine” (2010) e The Flow Clocker vo.1” (2011). Nello stesso anno pubblica il disco “L’erba cattiva” e il singolo “Parole di ghiaccio” vince il Best Italian Act agli MTv Europe Musica Awards e i Best new artists agli Mtv hip hop awards. Nel 2013 esce l’album “Mercurio” che include la hit estiva “Maracana”. È protagonista di uno degli eventi hip hop più noti al mondo, tutt’oggi l’unico italiano ad avervi partecipato, i Bet Hip hop awards. Dal 2013 al 2016 conduce “One two one two” su Radio Deejay e Goal Deejay su Sky. Nel 2015 conduce gli Mtv awards e pubblica “Keta music vol.2”. Nel 2016 è tra i giudici della quarta edizione di “The voice”. Nell’estate del 2018 pubblica la hit radiofonica “Rollercoaster” e successivamente il singolo “Fuoco e benzina”, entrambi inclusi nell’album “Supereoe”. A giugno 22 ha condotto “Yo! Metv Raps”, la versione italiana del leggendario programma di Mtv Usa interamente dedicato alla musica rap. Nello stesso anno firma con Sony Music entertainment e il 18 settembre pubblica l’album “17” con Jake La Furia, certificato disco di patino e anticipato dal singolo “Malandrino”, certificato disco d’oro. Il 25 febbraio 2021 esce il repack dell’album “17 – Dark edition”. Nel 2021 pubblica il mixtape “Keta music vol.3”, certificato d’oro e terzo capitolo della saga che ha caratterizzato e accompagnato tutta la produzione del rapper. Nel 2022 ha festeggiato il 10° anniversario di “L’Erba Cattiva” (disco di platino) uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, segnando uno spartiacque sulla scena mainstream e consacrando la carriera di Emis Killa come uno degli artisti più apprezzati e affermati da oltre dieci anni.

I biglietti per assistere al concerto in programma al Roccella Summer Festival sono in vendita attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.