Roccella Summer Festival 2023, fervono i preparativi per il ritorno degli Articolo 31

Grande è l’attesa per la data evento degli Articolo 31 che si esibiranno mercoledì 2 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc). Il concerto infatti aprirà di fatto la nuova edizione del Roccella Summer Festival, giunto al suo quarto anno consecutivo. Il Roccella Summer Festival anche per questa estate, tra l’altro, si conferma come il Festival più importante di tutta la regione, in quanto a programmazione e numero di eventi proposti: organizzato dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica guidata dal sindaco Vittorio Zito, il Roccella Summer Festival è pronto ad ospitare migliaia di spettatori paganti che raggiungeranno la meravigliosa location del Teatro al Castello da ogni parte d’Italia. La bellezza mozzafiato dello scenario che accoglie il Roccella Summer Festival gioca un non secondario ruolo nella creazione di un’atmosfera unica che rende ogni serata e ogni esibizione un momento magico, irripetibile.

Tanti sono anche gli sponsor nazionali e regionali che hanno sposato il progetto Roccella Summer Festival, a conferma di come si stia andando nella direzione giusta in tema di turismo e promozione del territorio.

La programmazione del Festival, del resto, guarda a un pubblico il più ampio possibile, strizzando l’occhio ai generi più vari: dopo l’apertura degli Articolo 31 (2 agosto), il cartellone proseguirà con Emis Killa (5 agosto), quindi con l’insolita coppia formata da Giorgio Panariello e Marco Masini (7 agosto). Poi si ritornerà alla musica tout court con i concerti di Tananai (9 agosto) e Gigi D’Alessio (12 agosto), Nek insieme a Francesco Renga (16 agosto), Fiorella Mannoia e Danilo Rea (22 agosto), l’omaggio all’album dei record “The dark side of the moon” con i Pink Floyd Legend (27 agosto).

Ricordiamo inoltre che il concerto inizialmente previsto per il 20 agosto di Piero Pelù è stato rinviato dall’artista al prossimo anno.