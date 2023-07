Roccella Summer Festival 2023, arriva il duo formato da Francesco Renga e Nek

Uscirà il prossimo 8 settembre “RENGANEK” (Epic / Sony Music), l’album di inediti di Francesco Renga e Nek, Filippo Neviani: un progetto nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito. I due sono infatti alle prese, in queste settimane, con il tour che li vede protagonisti insieme in tutta Italia e che culminerà in due eventi speciali, martedì 5 settembre all’Arena di Verona (già sold out) e sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago. Il tour farà tappa anche in Calabria, e nello specifico il 16 agosto a Roccella Jonica, inserito nella programmazione del Roccella Summer Festival 2023.

Nel tour, i due artisti stanno confermando la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere solistiche: non c’è da dubitare che questa sinergia emergerà anche nell’album, così come già anticipato da due degli undici brani, che sono usciti in queste settimane, “L’infinito più o meno” e “Il solito lido” – fuori anche il video – che unisce ironia, irriverenza e leggerezza tipiche dell’estate italiana.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), e ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 8 d’oro. Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano.

I biglietti per assistere al concerto del Roccella Summer Festival sono in vendita attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.