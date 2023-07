Roccella, cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi dei pediatri alle migliori spiagge a misura di bambino

Sarà l’ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, ad ospitare quest’anno la cerimonia nazionale di consegna delle “Bandiere Verdi 2023”, il riconoscimento che indica le spiagge adatte alle vacanze di famiglie con bambini, accuratamente scelte dai pediatri dell’International Workshop of Green Flags, presieduto dal Prof. Italo Farnetani, docente universitario di Pediatria e ideatore, nel 2008, della iniziativa.

Il progetto di assegnazione ha coinvolto 2.903 medici italiani e stranieri che hanno operato in regime di volontariato, studiando e selezionando 154 località ideali a soddisfare le esigenze dei più piccoli, ma in grado anche di offrire occasioni di svago ai genitori.

L’elenco aggiornato delle località dove quest’estate sventoleranno le “Bandiere Verdi” è stato già presentato dal Professor Farnetani nella conferenza stampa tenutasi sul waterfront di Roccella Jonica lo scorso 4 giugno e comprende 146 spiagge italiane a cui si aggiungono cinque situate nell’Unione Europea e tre in Africa.

La cerimonia nazionale di consegna dei vessilli ai sindaci e agli ambasciatori insigniti, preceduta da un convegno scientifico, si svolgerà sabato 8 luglio nella cittadina balneare calabrese (dove il riconoscimento dei pediatri sventola ininterrottamente dal 2012), su iniziativa dell’International Workshop of Green Flags in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Turismo, del Ministero della Salute e della Camera dei Deputati.

L’evento prenderà il via alle ore 8.30 in largo Levi Montalcini con l’accoglienza agli ospiti a cura dei figuranti in costume del Corteo storico Carafa i quali, successivamente, accompagneranno i presenti all’ex Convento dei Minimi dove alle ore 9.00 avrà inizio la cerimonia.

Dopo i saluti delle autorità, i lavori entreranno nel vivo con la relazione del Prof. Italo Farnetani (Università di Malta) sul tema “Bandiere Verdi e promozione dello Sport”. Seguirà la tavola rotonda scientifica dedicata al tema “Sport in Spiaggia in Sicurezza”, condotta dalla Dott.ssa Laura Ripani, alla quale daranno i propri contributi: il Dott. Antonio Musolino (Locri), il Maggiore Generale Gabriele Lupini (Roma), il Prof. Goffredo Vaccaro (Palermo), il Dott. Roberto Trunfio (Locri), la Prof.ssa Francesca Farnetani (Modena e Reggio Emilia) e la Dott.ssa Rosanna Lia (Roccella Jonica e Locri).

Alle ore 12.30, infine, la consegna delle Bandiere Verdi 2023.