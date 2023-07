Reggio Calabria – Via le limitazioni all’aeroporto dello Stretto entro il 2023

A seguito della riunione al MIT, fissata dal Ministro Salvini ed i vertici Enac, Enav e delle società di gestione aeroportuale (Sacal), si è proceduto a precisare le modalità per consentire un uso pieno dell’aeroporto di Reggio Calabria. Infatti, entro l’anno saranno mandante via le limitazioni esistenti e da ieri è stata liberalizzata la pista 15. Si legge nel comunicato del MIT “Riunione operativa al Mittra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i vertici di Enac, Enav e della società di gestione aeroportuale (SACAL).

Rimosse le limitazioni operative relative alla pista 15 che da oggi a regime risulta percorribile da tutti i vettori e gli equipaggi, mentre è stato studiato un piano di volo ad hoc per la pista 33, attualmente sottoposta a restrizioni. La nuova procedura di volo tracciata da Enav e in fase di approvazione da parte di Enac permetterà, previo addestramento dei piloti, il superamento delle limitazioni ai voli. Enac, inoltre, ha assunto l’impegno a coprire i costi di noleggio di un simulatore di volo, con i percorsi di avvicinamento dello scalo reggino, da mettere a disposizione delle compagnie interessate per l’addestramento dei propri equipaggi.

Nel corso della riunione è stato discusso anche il progetto di intermodalità mare-aereo con la Sicilia nord-orientale, così da ampliare il bacino di utenza dell’aeroporto e rispondere alla domanda di trasporto di tutta l’area dello Stretto.

L’aeroporto attualmente ha un traffico di 200mila passeggeri con una previsione di crescita entro quattro anni fino a un milione”. Con una buona programmazione e con l’assunzione di provvedimenti adeguati l’aeroporto di Reggio Calabria potrà, finalmente, riacquistare quella centralità che errori del passato e mancanza di adatte strategie lo hanno fortemente ridotto nell’attività. Inizia un percorso nuovo che potrebbe, se assistito da una politica attenta e concreta, rendere lo scalo un punto di riferimento sia per Reggio Calabria che per la Sicilia. Specialmente, avendo riguardo alla realizzazione del ponte sullo Stretto che renderà le città come unico comprensorio. La Lega alle parole fa seguire i fatti e, sicuramente, Reggio Calabria e Messina avranno uno scalo importante e che consentirà collegamenti veloci.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.