Reggio Calabria, Versace: “In Italia tante sanità differenti. Serve più coraggio da parte delle istituzioni”

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, è intervenuto alla tavola rotonda “La salute diseguale”, tenutasi a Palazzo Alvaro, parlando di «sanità come diritto sancito dalla nostra Costituzione». «Eppure – ha aggiunto – in ambito nazionale, assistiamo a tante sanità, dove l’attenzione per il paziente spesso cede il passo a quella per la malattia».

«Se un paziente non viene curato come dovrebbe – ha proseguito Versace – le ripercussioni si riverberano, inevitabilmente, sulla vita sociale e sull’ambiente che ci circonda. Star bene, infatti, significa anche potersi dedicare meglio alle nostre attività quotidiane, con rendimenti, magari, diversi».

«Negli ultimi decenni – ha sottolineato il sindaco facente funzioni – la medicina ha fatto tanto in tema di ricerca, ma potrebbe certamente fare di più se solo avessimo il coraggio di puntare sulle tante eccellenze che abbiamo sui nostri territori. A volte, ci lamentiamo di un servizio pubblico che non sempre riesce a sopperire alle esigenze dei nostri concittadini, ma fortunatamente abbiamo delle eccellenze nel settore privato che ci danno la possibilità di curarci e di farlo nei migliori dei modi».

«Quindi – ha concluso Carmelo Versace – dobbiamo provare, come istituzioni, a fare la nostra parte perché, oltre ad essere un obbligo morale, è, soprattutto, uno dei compiti del ruolo che siamo stati chiamati a svolgere. In maniera molto sommessa, dobbiamo provare a farlo».