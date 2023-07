Reggio Calabria – Passaggio Campana Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana

Giovedì scorso, nella suggestiva cornice della terrazza del ristorante Panorama di Villa San Giovanni, si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Villa

San Giovanni “Fata Morgana”.

Numerose le autorità lionistiche intervenute: il Governatore del distretto 108Ya, Franco

Scarpino, il II Vice-Gov. eletto in sede, Pino Naim, il Segretario distrettuale Gaetano De Salvo, il

Cerimoniere distrettuale Maria Bitonte, il tesoriere distrettuale Francesco Iiritano, presidenti e

delegati di vari clubs. Presenti il Sindaco di Villa San Giovanni, Giusi Caminiti, la Vice-Sindaco Ada

Pavone, la Presidente del consiglio comunale Caterina Trecroci e l’assessore con delega alla salute

Maria Grazia Melito.

In apertura si è svolta la cerimonia di ingresso nuovi soci che ha visto il passaggio di due

Leo del club Cenide, Antonio Calabrò e Jolanda Pacifico, della moglie del II vice governatore eletto

Rosalba Milasi e della riammissione del socio Giuseppe Del Grande.

Dopo il saluto del Sindaco che ha ribadito ancora una volta il ruolo attivo che rivestono i Club

Service nel territorio di appartenenza e il loro costante e proficuo apporto a fianco delle istituzioni.

La consegna della campana, uno degli strumenti che scandisce i momenti della vita del Club, al

presidente uscente Mimmo Praticò ha sancito il passaggio delle consegne e il presidente uscente,

nel prendere la parola, dopo aver salutato tutti i presenti, ha ringraziato tutti i soci per l’attività

svolta durante il suo proficuo anno di Presidenza.

Il presidente incoming Roberto Romanzo ha ribadito le linee guida del nuovo anno sociale

all’insegna della continuità nell’impegno e si è soffermato sull’importanza dell’esempio personale

che deve assolvere ogni lions per testimoniare i valori del codice e dell’etica lionistica.

I numerosi services attuati con successo dal club, da quelli in collaborazione con gli istituti

scolastici (Premio Benintende, Poster per la pace, Alfabetizzazione) a quelli svolta all’interno degli

istituti penitenziari di Arghillà e Palmi (Progetto Teatro), ai protocolli siglati con le istituzioni

nell’ambito di “Adotta il verde”, saranno reiterati durante il nuovo anno. A questi si aggiungerà pure

del nuovo, sempre nell’ottica lionistica di servire la propria comunità, rispondere ai bisogni

umanitari e coltivare il ricordo delle personalità di spicco che hanno testimoniato con la vita il senso

del dovere e l’attaccamento alle istituzioni.

Nel discorso che ha chiuso la cerimonia, il Gov. Franco Scarpino ha sottolineato che il “We

Serve” dei Lions è rivolto in modo particolare alle istituzioni di un territorio assai bisognoso come

quello meridionale, alle quali non mancherà il supporto dei Club Lions, formati da persone di

qualità.

A conclusione, tutti gli ospiti si sono trattenuti per condividere il piacere dello stare insieme,

allietati dalla meravigliosa vista dello Stretto che da millenni si lascia ammirare con l’accattivante

scenografia che la natura ha magistralmente creato.