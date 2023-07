Reggio Calabria – Officina dell’Arte presenta la nuova stagione teatrale

L’Officina dell’Arte è pronta per la nuova stagione teatrale al “Cilea”.

Sarà presentato venerdì mattina alle ore 10,30 presso la sala “Biblioteca” di Palazzo Alvaro, il cartellone teatrale dell’associazione culturale di Peppe Piromalli che, dal prossimo 17 Dicembre al 25 Maggio 2024, animerà la massima culla dell’arte reggina.

Tutti i dettagli della ricca kermesse, saranno illustrati dal direttore artistico Piromalli insieme ai sindaci f.f del Comune e della Città Metropolitana Paolo Brunetti, Carmelo Versace e all’assessore comunale Irene Calabró.

All’incontro saranno anche presenti i presidenti delle importanti realtà associative BiEsse, Pietà del Pellicano e Lumaka basket, Bruna Siviglia, Nino Aloi, Katia Romeo e Lucio Laganà con i quali l’Oda ha volutamente instaurato una sinergia culturale per incentivare e far vivere il teatro ai giovani della città e non solo.

Tanti big del panorama nazionale calcheranno anche quest’anno la scena reggina e molte sono le sorprese che l’Oda ha riservato al suo affezionato pubblico come l’atteso live al Castello Aragonese del comico romano Maurizio Battista in programma il 27 Luglio.

Tornando alla kermesse del teatro “Cilea” ad aprire il sipario, ci penserà l’attrice comica Teresa Mannino con una tre giorni intensa (il 15, 16 e 17 Dicembre, due live fuori abbonamento e solo il 17 dicembre in abbonamento) con il divertente spettacolo “Il giaguaro mi guarda storto”.