Reggio Calabria, il Comune: “Tenuta statica del Ponte di Sant’Anna: non vi è nessun motivo di preoccupazione”

In ordine a paventati rischi inerenti la tenuta statica del Ponte di Sant’Anna il Comune di Reggio Calabria informa che non vi è allo stato alcun motivo di preoccupazione. Non c’è nessun pericolo specifico, nè alcuna novità che possa generare allarmismo. Da poco si è concluso un ulteriore sopralluogo. Sulla struttura vengono effettuati consueti monitoraggi.

Negli anni scorsi si erano verificati episodi di distacco di alcune parti dell’intonaco che avevano determinato una chiusura temporanea parziale per la messa in sicurezza, lo spicconamento ed il contenimento degli stati superficiali, necessari per evitare cadute di calcinacci. Da allora non ci sono novità di alcun genere ed i monitoraggi periodici hanno sempre dato esito negativo circa la presenza di pericoli di tipo strutturale.