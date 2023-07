Reggio Calabria – I Tesori del Mediterraneo ai nastri di partenza

“Una settimana di grandi eventi, un’ulteriore occasione per raccontare il nostro territorio al di fuori dei classici stereotipi negativi. I Tesori del Mediterraneo sono ormai diventati una lieta tradizione per tutti noi. Quest’anno siamo giunti alla diciottesima edizione di una manifestazione molto attesa dalla città, probabilmente la più bella e variegata dell’Estate Reggina e Metropolitana, capace di mettere insieme arte, cultura, musica, sport, attualità. Con le Frecce Tricolori, evento promosso dalla Città Metropolitana nel weekend tra il 28 e il 30 luglio, si conferma questo connubio tra acqua e aria che rende unico il nostro territorio ed in particolare l’area del Lungomare Falcomatà. Da parte nostra siamo lieti di poter affiancare come istituzioni quella che consideriamo a tutti gli effetti una delle principali eccellenze della nostra terra. E lo facciamo dandoci già l’appuntamento per domani all’apertura de I Tesori del Mediterraneo, in attesa del gran finale previsto nel weekend”. Così il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace è intervenuto questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione de I Tesori del Mediterraneo, tradizionale kermesse made in Reggio Calabria che giunge quest’anno alla sua diciottesima edizione e che tornerà ad animare il Lungomare Falcomatà dal 25 al 30 luglio.

Presente alla conferenza stampa anche il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, che ha ricordato “lo straordinario valore culturale di un evento che costituisce un motivo in più per veicolare in positivo il nome della città ben al di fuori dei confini territoriali”. “Oggi – ha affermato ancora Brunetti – rinnoviamo una sinergia che va avanti da quasi un ventennio, per un evento dai caratteri straordinari, che ha acquisito nel tempo una valenza nazionale e che costituisce un motivo di vanto per il nostro territorio. D’altronde se si lavora un anno intero per arrivare pronti a questo appuntamento, la manifestazione non può che essere un successo, per il quale va ascritto pieno merito alla Presidente Natalia Spanò e a tutto il suo team. Quest’anno la ciliegina sulla torta è costituita dalla presenza delle Frecce Tricolori, che animeranno il Lungomare nello stesso weekend. Un motivo d’interesse che ci consentirà di attrarre in città migliaia di persone, che avranno il piacere di godere delle eccellenze reggine e della bellezza del nostro Lungomare”.