Reggio Calabria – Grande successo per “Teatro in quartiere”: l’attore Fulfaro strega i corsisti

Registra un meritato successo il corso di “Teatro in quartiere” inserito nel progetto culturale e artistico “New Theatre Training” dell’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte Aps”, sostenuto dal bando “Reggio Resiliente” del Comune di Reggio Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

A chiudere il ciclo di incontri che hanno coinvolto come docenti, attori e attrici del panorama nazionale con l’obiettivo di favorire la socializzazione nei quartieri periferici della città, l’attore cosentino Antonio Fulfaro che, in una intensa due giorni di teatro, è riuscito a coinvolgere giovani e non, catapultandoli nel meraviglioso mondo dell’arte.

“È stata un’esperienza unica, i ragazzi dell’associazione Calabria dietro le quinte hanno tanta voglia di fare e migliorare questa società – afferma il noto attore di Belvedere Marittimo -. Mi hanno sorpreso i corsisti, alla MasterClass hanno partecipato sia adolescenti che adulti, tutti molto interessati e desiderosi di carpire i segreti per poter fare questo bellissimo mestiere. Si è creato subito un bel feeling, una piacevole e costruttiva sintonia che ci ha permesso di lavorare ed approfondire la dizione, la poesia, il testo, la sceneggiatura – continua Fulfaro -. Certo, non bastano due giorni per poter imparare tutto, per fare questo mestiere bisogna studiare tanto, frequentare le accademie o, comunque, le scuole che possano formare ed informare i ragazzi. Sicuramente, queste attività culturali sono necessarie per far crescere e stimolare il tessuto sociale avvicinandolo al vasto mondo dell’arte”.

Insieme ai corsisti, l’artista Fulfaro si è soffermato sull’importanza dell’analisi dei testi e su esercizi che servono all’aspirante attore per comprendere la propria essenza, grazie ad una buona preparazione ed introspezione.

“In un tempo in cui i social e i media abituano l’essere umano a dare più importanza all’apparire piuttosto che all’essere, è fondamentale che i nostri ragazzi abbiano chiare le loro potenzialità e lavorino ogni giorno, per perfezionarsi e realizzare i propri sogni – conclude l’attore Fulfaro -. Il teatro fa anche questo, ci fa diventare uomini e donne migliori”.