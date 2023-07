Reggio Calabria – Fuoco fuori controllo durante la pulizia di un terreno, 4 denunce

I Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi, durante un servizio di perlustrazione in aree extraurbane, sono stati attirati dal fumo denso in località “Ciosso” a Motta San Giovanni (RC). Giunti sul posto immediatamente hanno sorpreso quattro uomini intenti a effettuare pulizia in un terreno agricolo privato mediante l’incendio di sterpaglie.

Le fiamme però, da lì a poco si sono propagate incendiando circa 5 ettari di macchia mediterranea.

La zona è stata messa in sicurezza grazie all’utilizzo di mezzi aerei che hanno provveduto a estinguere l’incendio, mentre i quattro uomini, le cui responsabilità dovranno essere successivamente accertate nelle opportune sedi giudiziarie, sono stati denunciati.