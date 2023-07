Reggio Calabria – Alcol a minorenni e discoteca non autorizzata, multato titolare lido balneare

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e Sociale, al termine delle attività di accertamento esperite a seguito di una serata danzante tenutasi nel mese di giugno in un lido balneare di questo centro, hanno deferito in stato di libertà il titolare in quanto, senza rispettare le prescrizioni dell’autorità, aveva consentito lo svolgimento di un’attività di pubblico intrattenimento, consistente in una serata di discoteca, e la somministrazione di alcoolici ai minori di 16 anni ivi presenti.

Al titolare è stata altresì irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per l’attività di pubblico intrattenimento non autorizzata.

I controlli al regolare svolgimento delle attività presso i lidi balneari e presso i locali in genere proseguiranno nei prossimi giorni per prevenire ulteriori violazioni.