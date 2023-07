Reggio Calabria – A Roccella Jonica visite gratuite dermatologiche all’evento “Ygeia – La salute in piazza”

Torna a Roccella Jonica l’atteso evento “Ygeia – La salute in piazza” promosso dall’associazione Adoi (associazione Dermatologi Venerologi ospedalieri italiani e della sanità pubblica) con il patrocinio del Comune di Roccella Jonica, per sensibilizzare l’opinione pubblica su problematiche inerenti al mondo della sanità.

Una tre giorni, a partire dal prossimo 4 agosto al 6, con divulgazione, incontri e test eseguiti da specialisti del settore. Presso Largo Rita Levi Montalcini, dove sarà allestito il villaggio della salute, sarà possibile effettuare visite dermatologiche gratuite prenotandole con una chiamata o scrivendo un messaggio al numero di telefono 3291137450.



Le visite saranno effettuate a partire dalle ore 20 di venerdì 4 Agosto per tutta la durata dell’evento Ygeia. Tornando al programma delle iniziative di “Tabularasa- Ygeia”, giorno 4 Agosto specialisti del settore incontreranno la comunità per affrontare il tema “Innovazioni in Dermatologia. Le malattie infiammatorie croniche”.

Sabato 5 agosto invece, si affronterà il delicato tema “Sole e pelle” con un minuzioso approfondimento dei dermatologi sui sintomi, i rischi di una lunga esposizione al sole e i rimedi. L’ultimo giorno, domenica 5, si parlerà di “Dermatologia estetica”, ringiovanimento di viso e collo, stile di vita, terapia laser e tanto altro ancora.

A fine serata, alle ore 22,30, ingresso gratuito, il concerto del cantante e paroliere italiano Gennaro Cosmo Parlato, prima data in Calabria.

Gennaro ha quattro dischi all’attivo, un film con il regista e attore americano John Tunturro e tre anni in tv con Piero Chiambretti; nella sua carriera, ha scritto brani per Mina, Donatella Rettore, Fiordaliso (così, per citarne alcuni) ed ha collaborato con artisti pop nazionali del calibro di Caparezza, Giusy Ferreri ed Enrico Ruggeri.

“Ygeia – La salute in piazza” è un evento assolutamente da non perdere, caratterizzato da visite mediche gratuite ma anche, interessanti dibattiti e talk sulla psoriasi e sulla prevenzione della dermatite atopica e dei tumori della pelle.