Omicidio a Reggio Calabria in area di servizio: arrestato il responsabile

Ieri sera, al culmine di intense attività di ricerca, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal Dr. Giovanni BOMBARDIERI, ed effettuate dagli Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile e dell’UPGSP, è stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per il reato di omicidio, un cittadino italiano di 42 anni ritenuto responsabile dei fatti accaduti nella nottata di ieri nel piazzale del distributore di carburanti Q8 sito in località Pellaro di Reggio Calabria.

L’uomo è stato rintracciato dagli Agenti delle Volanti in Motta San Giovanni (RC). L’intensificazione delle ricerche nella zona sono state predisposte a seguito del ritrovamento, nella mattinata di ieri, dell’autovettura in uso al giovane che è stata utilizzata per investire la vittima e un altro cittadino italiano che ha riportato solo ferite.

L’arrestato, al termine delle attività, è stato ristretto presso la casa circondariale di Arghillà e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.