Incendio a Villa San Giovanni, Protezione Civile: “Mantenere le finestre chiuse”

La Protezione Civile ha diramato un avviso importante per la popolazione in seguito all’incendio che nella giornata di ieri ha colpito Villa San Giovanni.

IL SINDACO in considerazione del perdurare dell’incendio sviluppatosi nelle ore pomeridiane presso gli impianti della Ditta ECOFAL sita in Villa San Giovanni alla Via San Filippo Neri n. 164;

– poiché il focolaio è ancora attivo e sul posto sono ancora presenti le squadre dei Vigili del Fuoco;

– in considerazione della circostanza che non sono ancora noti pericoli che potrebbero derivare dalla combustione dei materiali presenti sul luogo;

– nell’attesa che l’ARPACAL, già interessata dalle autorità, verifichi la natura e l’eventuale pericolosità dei fumi per la salute pubblica;

INVITA LA POPOLAZIONE A

– rimanere in casa, per quanto possibile, nelle zone abitate prossime al focolaio d’incendio;

– mantenere chiuse le finestre, limitandone l’apertura alla necessità di areazione degli ambienti, nel raggio di 1,5 km dal focolaio d’incendio;

– evitare spostamenti e frequentazioni dell’area interessata dall’incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti;

– tenere chiusi i finestrini degli autoveicoli in caso di percorrenza delle strade cittadine nel raggio di 1,5 km dal focolaio d’incendio.

Seguiranno comunicazioni ulteriori a tutela della salute della popolazione.