Incendi in Calabria: vigili del fuoco allo stremo, arrivano i rinforzi da altre regioni

Continua senza pause il lavoro dei vigili del fuoco, ormai allo stremo delle forze nel Sud Italia per l’attività di lotta e contrasto agli incendi. In Calabria, da domenica, sono stati effettuati 390 interventi per incendi boschivi. Più interessate le aree di San Giovanni di Sambatello e Bagnara nel reggino, mentre a Cosenza le squadre sono impegnate sulle colline di Grisolia. In tutto il meridione, sempre da domenica scorsa, sono stati 1.387 gli interventi effettuati tra Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nella sola Sicilia, nelle ultime 48 ore, portati a termine 650 interventi dai 2.429 pompieri intervenuti.

Anche gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati in continue operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra.

Finora in tutto il Sud negli ultimi due giorni sono 34 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, cui 14 in Sicilia, 12 dalla Calabria, 4 dalla Sardegna, 3 dalla Puglia e una dall’Abruzzo.

Una squadra di Vigili del Fuoco di Alessandria è arrivata a Lamezia Terme, in supporto ai colleghi di Reggio Calabria ormai allo stremo delle forze, impegnati a fronteggiare l’emergenza incendi boschivi.

La squadra piemontese è composta da 9 unità con 3 fuoristrada attrezzati con modulo boschivo e un’autobotte e fa parte del dispositivo di colonna mobile regionale del Piemonte.