Il programma dell’estate a Santo Stefano in Aspromonte

L’estate è ufficialmente arrivata e a darne conferma è, l’oramai immancabile, programma degli eventi estivi curato meticolosamente dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte guidata dal Sindaco Francesco Malara che ( come recita lo slogan del cartellone estivo 2023 ) pone sempre più la nostra Montagna al Centro del Mediterraneo, coadiuvato dalle tante Associazioni operanti sul territorio ed in particolar modo dai comitati di Santo Stefano, Mannoli e Gambarie , dalla Parrocchia di Santo Stefano Protomartire e dal gradito ritorno del DeaFest. Un programma davvero ricco di manifestazioni, che non lascia spazio all’immaginazione e che coinvolge gli utenti di qualsiasi fascia d’età.

Come già noto, durante le settimane passate, il comune aspromontano si era aggiudicato la bandiera azzurra, riconoscimento assegnato ai comuni che si distinguono per il particolare impegno nella promozione dello sport e del benessere, su questa falsariga si inizia con tre importanti inaugurazioni di nuove aree naturalistiche: la “prima Stazione di Terapia Forestale dell’Italia Meridionale peninsulare”, “Il Bosco dei 5 anelli” ed il “Bosco di Mezzo”, fiori all’occhiello per gli appassionati di sport e benessere fisico e mentale che si aggiungono alla 12’ edizione del FaceFestival che porterà ad un ampliamento del “Bosco degli Artisti”.

Si prosegue con innumerevoli eventi sportivi, veterani e non, come l’assidua Marcialonga di Gambarie, arrivata alla sua 39° edizione, tornei di padel, bocce, calcio, auto, moto, mountain bike, pallacanestro e la veleggiata sul Lago del Menta.

“Gambarie da Leggere” apporterà un enorme contributo con i suoi oltre dieci eventi, alla riscoperta della lettura, della poesia, del confronto e della cultura in generale, e poi ancora ulteriori incontri con gli autori dislocati a Santo Stefano e Mannoli, ma il vero must dell’estate aspromontana è costituito dalla musica, di ogni genere e per tutti i gusti ed in tutti i giorni agostani. Il rapper Kento, gli Eliakos, Joe Pugliese, l’amatissima dai giovani Pinetina Night nella sua seconda edizione, Parto delle Nuvole Pesanti, il grande concerto di Eugenio Bennato, Federica Carta e per finire l’imperdibile concerto di Pupo.

Importantissimo e’ altesi l’assetto enogastronomico, protagonisti saranno, infatti, la birra Gambarie e la new entry, l’Amaro Gambarie che insieme a tanti altri prodotti de.co. identitari del territorio Aspromontano, accompagneranno con le apposite fiere e le gradite degustazioni la calda estate di Santo Stefano, Mannoli e Gambarie in aggiunta all’amata sagra dei Maccheroni di casa, Gnoccolandia, Gelato e le irrinunciabili sagre autunnali.