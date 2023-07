Barbara Tucker, la regina dell’House Music torna a Reggio Calabria

VENERDÌ 14 LUGLIO, DIRETTAMENTE DA NEW YORK, BARBARA TUCKER SARÀ LA PROTAGONISTA DELLA NUOVA FESTA DELL’ESTATE, FIRMATA NIGHT HOUSE FAMILY AL CALAJUNCO.

Barbara Tucker è una delle leggende della musica house, nonché una delle voci più rappresentative degli anni Novanta. Una delle poche artiste che vanta ben sei hits in testa alla US Hot Dance Club Songs e diversi successi anche nel Regno Unito. Barbara Tucker è un’artista a 360° compositrice, coreografa, ballerina e soprattutto cantante. Nata nel 1985, afroamericana di Brooklyn è emersa come una delle più affermate interpreti dei generi house e soul. Una giovane leggenda per illuminerà per una notte tutta la costa.

La sua Beautiful People – è uno dei brani preferiti di tutti i deejay – I Get Lifted, Stay Together o Stop Playing With My Mind, sono pezzi fissi nelle playlist di ogni serata.

I più grandi musicisti e produttori hanno fatto a gara per lavorare con Barbara Tucke, leggende del calibro di David Guetta, Blaze, Pet Shop Boys, Dave Stewart, Dee Lite, Wyclef Jean, George Clinton, Byron Stingily, Duane Harden, Inaja Day, Erick Morillo, DJ Pierre, Terry Hunter, Blaze e molti altri. Ma oltre che per le sue doti canore, Barbara Tucker è richiestissima anche per la spettacolarità delle sue esibizioni dal vivo. Una vera e propria regina del palcoscenico. Per ammirarla in molti volano fino a Ibiza dove è resident ogni domenica de El Divino di Ibiza (oggi Lío Ibiza Club Cabart), una delle più importanti discoteche dell’isola e punto di riferimento per il night clubbing internazionale.